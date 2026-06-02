La Guardia Civil investiga una trama que contrató 52 móviles de alta gama con datos de empresas sin autorización

La Guardia Civil de Castellón ha identificado a los presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la contratación fraudulentade teléfonos móviles de alta gama mediante el uso indebido de datos fiscales, mercantiles y contractuales de empresas. La operación ha sido desarrollada por el Equipo@, unidad especializada en delitos tecnológicos, en colaboración con el Juzgado de Instrucción número 1 de León.

La investigación comenzó tras detectarse diversas irregularidades por parte de una empresa subcontratada vinculada a una conocida operadora de telefonía móvil. Las pesquisas permitieron determinar que uno de los trabajadores habría aprovechado su acceso a los sistemas de la compañía para realizar contrataciones sin autorización y obtener información confidencial de clientes. Posteriormente, los terminales eran enviados a los domicilios de otras dos personas relacionadas con la trama.

Según la Guardia Civil, los implicados utilizaban los datos de empresas para contratar de forma fraudulenta teléfonos móviles de alta gama que, posteriormente, eran introducidos de nuevo en el mercado a través de establecimientos de compraventa. La investigación ha permitido acreditar la participación de los distintos miembros del grupo y detectar la contratación irregular de un total de 52 dispositivos valorados en unos 80.000 euros. Los investigados han quedado a disposición judicial mientras continúan las actuaciones.