La Guardia Civil investiga a un hombre por el incendio forestal de Benicarló que arrasó 46 hectáreas

La Guardia Civil de Castellón ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia tras el fuego declarado el pasado 22 de junio en la zona del Puig, en el término municipal de Benicarló, que afectó a una superficie aproximada de 46 hectáreas.

El incendio se inició alrededor de las 13:30 horas y, según las investigaciones, tuvo su origen en una hoguera cuyas brasas no habían sido apagadas correctamente. Las llamas se extendieron por la masa forestal, provocando una importante alarma social y obligando a movilizar a los servicios de emergencia.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil de Castellón, junto a la Patrulla del SEPRONA de San Mateo y en colaboración con los agentes medioambientales del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales.

Los agentes centraron inicialmente las pesquisas en localizar el punto de inicio del fuego y determinar sus causas. Posteriormente, lograron identificar a la persona a la que se atribuye su origen.

Diligencias ante la Fiscalía de Medio Ambiente

Una vez identificado el presunto responsable, la Guardia Civil ha instruido diligencias que han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Castellón y al Servicio Común Procesal de Asuntos Generales de Vinaròs.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, cuyo objetivo es prevenir este tipo de sucesos, reducir su incidencia e investigar los incendios que se produzcan para identificar a sus responsables.

La Guardia Civil recuerda que provocar un incendio forestal, incluso por imprudencia, puede acarrear importantes consecuencias administrativas, civiles y penales. Las sanciones administrativas pueden alcanzar los 600.000 euros, además de la obligación de asumir los costes de extinción y las indemnizaciones por los daños ocasionados, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales.