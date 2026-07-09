La Guardia Civil interviene más de 300 camisetas de fútbol falsificadas en en Alcossebre y Peñíscola

La Guardia Civil ha reforzado los controles contra la venta ilegal de camisetas de fútbol falsificadas en la costa de Castellón con dos actuaciones desarrolladas en Alcossebre y Peñíscola que han permitido intervenir un total de 307 equipaciones de clubes y selecciones nacionales valoradas en más de 6.200 euros.

El primer operativo tuvo lugar en Alcossebre, donde agentes de la Guardia Civil de Alcalà de Xivert identificaron a un vendedor ambulante en el paseo marítimo e investigan al presunto responsable por un delito contra la propiedad industrial. Además, ha sido propuesto para sanción por incumplir la ordenanza municipal sobre venta ambulante.

En esta actuación se incautaron 107 camisetas de fútbol falsificadas de reconocidas marcas, con un valor aproximado de 2.200 euros.

La segunda intervención se desarrolló en Peñíscola, en un dispositivo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local. Los agentes localizaron 200 camisetas falsificadas de clubes y selecciones de fútbol, preparadas para su distribución y venta en la vía pública, con un valor estimado de 4.000 euros.

Además de estas actuaciones, la Guardia Civil y la Policía Local de Benicàssim intervinieron el pasado 8 de julio 45 botes de perfumes de imitación, cuyos presuntos responsables también han sido propuestos para sanción administrativa.

Los dispositivos forman parte de la vigilancia especial que las fuerzas de seguridad mantienen durante el verano en las zonas de mayor afluencia turística para combatir la venta ambulante ilegal y la comercialización de productos falsificados.