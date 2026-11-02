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La Guardia Civil detiene a tres hombres por robos en viviendas de Alcocéber y Xert

La operación ‘Rotano’ ha permitido esclarecer dos asaltos cometidos en el norte de la provincia y atribuir a los arrestados un presunto delito de pertenencia a grupo organizado

Onda Cero Castellón

Castellón |

Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo
Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de entre 40 y 45 años, como presuntos autores de dos robos en viviendas de Alcocéber y Xert. La operación, denominada ‘Rotano’, ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinaròs y ha permitido esclarecer un robo con fuerza en un domicilio de Alcocéber y otro con violencia en una vivienda de Xert.

La investigación comenzó durante el primer trimestre de 2026, después de detectarse un incremento de robos en viviendas de distintas localidades del norte de la provincia de Castellón. La actuación culminó con la detención simultánea de los tres sospechosos, a quienes también se atribuye un presunto delito de pertenencia a grupo organizado.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vinaròs, Plaza número 1.

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