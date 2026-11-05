La Guardia Civil desmantela en Benicarló un clan familiar dedicado al tráfico de drogas con 15 detenidos

La Guardia Civil ha desmantelado en Benicarló (Castellón) un importante punto de venta de droga gestionado por un clan familiar. La operación se ha saldado con la detención de quince personas, investigadas por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada durante los últimos meses, permitió constatar la actividad continuada de esta organización en la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína, desde varios inmuebles del casco histórico de la localidad. Los distintos puntos de venta estaban relacionados entre sí y eran gestionados por miembros de un mismo entorno familiar.

En los seis registros realizados, los agentes intervinieron cocaína, heroína, hachís, marihuana, cristal y otros derivados, además de básculas de precisión y envoltorios utilizados para preparar y distribuir las sustancias.

La operación también permitió localizar seis escopetas, diversas armas blancas y abundante munición. Asimismo, se incautaron más de 10.000 euros en efectivo, efectos timbrados valorados en más de 1.500 euros, joyas, relojes, teléfonos móviles y ocho vehículos. El valor conjunto de los bienes intervenidos superaba los 100.000 euros.

Cerca de 180 gallos de pelea y más de 40 perros

Durante los registros, la Guardia Civil descubrió además presuntas irregularidades relacionadas con el bienestar animal en dos de los inmuebles inspeccionados.

Dos de los detenidos están siendo investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) por su presunta implicación en delitos de maltrato animal. En las instalaciones se localizaron cerca de 180 gallos de pelea, 48 de ellos mutilados, varias aves fringílidas y más de 40 perros destinados a la actividad cinegética. La mayoría de estos últimos carecía de microchip identificativo.

Estos hechos han motivado la tramitación de distintas propuestas de sanción por posibles infracciones administrativas.

Tanto los detenidos como los efectos intervenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente, la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de los juzgados de Vinaròs.

En el operativo han participado decenas de agentes de distintas unidades y especialidades de la Guardia Civil, entre ellas Policía Judicial, GRS, USECIC, SEPRONA, Servicio Cinológico, Unidad Aérea y patrullas de Seguridad Ciudadana.