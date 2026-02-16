La Guardia Civil desmantela una banda responsable de 46 robos en viviendas de Castellón

La Guardia Civil ha desarticulado por completo una organización criminal muy activa dedicada a robos en viviendas habitadas de la provincia de Castellón. La investigación fue iniciada en verano de 2025 por el Equipo de Policía Judicial de Burriana, tras detectarse un aumento de este tipo de delitos en distintas localidades.

La organización operaba principalmente en Castellón de la Plana y Moncofa, extendiendo su actividad a Vinaroz, Benicàssim, Alcora, Burriana, Vall d’Uixó, Nules, Betxí y Onda. Su modus operandi consistía en forzar cerraduras con herramientas tipo punzón y pinzas (“pico de loro”) para sustraer dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. Además, retiraban las mirillas de las puertas para asegurarse de que no hubiera moradores antes de cometer el robo, un detalle clave que permitió su identificación.

El pasado 9 de febrero se llevaron a cabo tres entradas y registros en Castellón de la Plana, en colaboración con unidades de la Compañía de Burriana, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y USECIC. Durante los registros se incautaron numerosos efectos relacionados con los robos, así como un vehículo en Moncofa y 100 gramos de supuesta cocaína en roca.

Seis personas han sido detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, que decretó su ingreso en prisión. A los arrestados se les imputan 46 delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.