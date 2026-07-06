La Guardia Civil desarticula un grupo dedicado al hurto de ciclomotores y detiene a cuatro jóvenes, dos ellos menores

Los cuerpos de seguridad han detenido a cuatro jóvenes como presuntos responsables de los hurtos en Burriana y otras localidades del entorno. Dos de los miembros de los detenidos, eran menores de edad. Uno de los guardias resulto lesionado cuando trataba capturar a uno de la pandilla. La investigación, además, permitió recuperar varios vehículos sustraídos y desmantelar el lugar donde estaban ocultos y manipulados para dificultar su identificación.

Las pesquisas se iniciaron tras las denuncias presentadas por varias víctimas. Durante esas primeras gestiones se pudo localizar el emplazamiento de uno de los ciclomotores sustraídos en un polígono industrial de la localidad.

La presencia policial sorprendió a tres de los jóvenes que estaban circulando en los ciclomotores y emprendieron su huida. Tras el arresto, se comprobó que los vehículos presentaban números de bastidores manipulados y portaba una matrícula que no le correspondía, con el objetivo de ocultar su verdadera procedencia.

Las gestiones practicadas permitieron localizar el garaje utilizado por el grupo para esconder los vehículos robados. En este lugar los desguazaban parcialmente, modificaban los elementos identificativos y sustituían las placas de matrícula para dificultar su identificación y posterior recuperación.

La operación culminó con la detención de los otros tres implicados, dos de ellos menores de edad. Durante los registros se recuperaron tres ciclomotores completos, un patinete eléctrico y diversa documentación, piezas y efectos pertenecientes a otros vehículos denunciados como sustraídos.

Las diligencias, junto con los dos detenidos mayores de edad, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real. En el caso de los menores, las actuaciones han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Castellón.