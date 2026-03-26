COMERCIO

El Grao de Castellón acoge este sábado el Outlet Primavera Market en el Parque de la Panderola

Diez comercios locales ofrecerán descuentos y actividades para todos los públicos en una jornada que apuesta por dinamizar el distrito marítimo

Onda Cero Castellón

Castellón |

El Grao de Castellón acoge este sábado el Outlet Primavera Market en el Parque de la Panderola
El Grao de Castellón acoge este sábado el Outlet Primavera Market en el Parque de la Panderola | Ajunt.Castelló

El Grao de Castellón celebrará este sábado 28 de marzo una nueva edición del Outlet Primavera Market, organizado por la Asociación de Comerciantes del Grao, presidida por Teresa Campos, en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón. El evento tendrá lugar en el Parque de la Panderola y convertirá este espacio en un punto de encuentro para las compras, el ocio y la convivencia.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha subrayado que esta iniciativa “es una muestra más del compromiso del equipo de gobierno con la dinamización del Grao y con el apoyo al comercio local”, destacando su papel para atraer tanto a vecinos como a visitantes y fomentar las compras en los establecimientos de proximidad.

La cita reunirá a diez comercios del distrito marítimo, que ofrecerán sus productos en horario de 11.00 a 20.00 horas en una jornada pensada para todos los públicos. El objetivo es poner en valor la cercanía, la calidad y la atención personalizada del comercio local, al tiempo que se impulsa su actividad económica.

Esta propuesta se enmarca en la estrategia municipal de dinamización del Grao durante todo el año, con una programación variada que incluye actividades culturales, gastronómicas, de ocio y comerciales. Con ello, se busca generar oportunidades para atraer visitantes y respaldar al tejido empresarial del distrito.

Durante toda la jornada, los establecimientos participantes ofrecerán promociones y ofertas especiales para incentivar las ventas y reforzar el papel del pequeño comercio como motor económico y social.

En esta edición participarán comercios como El Rincón de las Margaritas, E&A Shop, El Mussol Eventos y Animación Infantil, Cristalería Rovira, Peke Chupe, PapelRos, Triforma, María Griñó, Justa la Fusta y Xavi Desing.

Además de la oferta comercial, el evento contará con actividades de animación. Por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará un tardeo con DJ y, durante toda la jornada, los más pequeños podrán disfrutar de actividades como pintacaras.

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