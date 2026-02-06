GO2 by Global Omnium lidera como Green Sponsor la medición de impacto y el cumplimiento de los ODS de la Marató bp Castelló

La Marató bp Castelló se consolida como referente nacional en la gestión deportiva responsable. Ayer, 5 de febrero, el Teatro Raval de Castelló fue escenario de la entrega del Sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español, un distintivo de alto nivel que acredita que la prueba no solo es un éxito deportivo, sino también un modelo de protección ambiental y compromiso social. Este reconocimiento cuenta con la verificación de Bureau Veritas, líder mundial en servicios de inspección, certificación, pruebas y ensayos, cuyo proceso de verificación garantiza la máxima transparencia, rigor técnico y credibilidad internacional de los estándares de sostenibilidad alcanzados.

Este reconocimiento es el resultado de un riguroso proceso de consultoría liderado por GO2 by Global Omnium. La consultoría estratégica de sostenibilidad ha sido la encargada de calcular la huella de carbono del evento y de diseñar la estrategia necesaria para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, requisitos indispensables para obtener el aval del COE.

Medir para transformar: La huella de carbono como punto de partida. Para GO2, la sostenibilidad real comienza con la medición. Al calcular la huella de carbono de la Marató bp de Castellón, la organización da el primer paso crítico: conocer su impacto para poder reducirlo y compensarlo, análisis que abarca desde la movilidad de los corredores hasta la gestión de residuos.

Una gala para celebrar el compromiso con Castellón

Durante el acto de entrega, Ana Pérez Sivera, Directora de GO2 by Global Omnium hizo entrega de la certificación a Juanma Medina, Director de Carrera de la Marató bp Castelló y a Iracema Cambronero, Presidenta del Club de Atletisme Running Castelló. Por parte de Bureau Veritas, asistió Juan García

Serrano, Manager de Certificación de la Región Este, para formalizar la entrega del certificado que valida el cumplimiento de los estándares internacionales.

Aunque la agenda institucional del Comité Olímpico Español ha impedido la asistencia presencial de sus representantes, el organismo ha querido destacar la importancia de que pruebas de la magnitud de la Marató bp Castelló se sumen a esta corriente de deporte consciente, alineando sus valores con la Agenda 2030.

“La obtención del sello del COE no es solo un diploma; es la prueba de que Castellón sabe organizar eventos que miran al futuro. Acompañar a la Marató bp de Castellón en este camino nos permite demostrar que el deporte es la mejor palanca para concienciar sobre la emergencia climática”, ha señalado Ana Pérez Sivera, Directora de GO2.

Por su parte, Juanma Medina, Director de la prueba, destaca: "Este sello reafirma nuestra apuesta por un evento que cuida de sus corredores y de su entorno. Gracias al asesoramiento de GO2, hemos integrado la sostenibilidad como un eje estratégico, cumpliendo con los requisitos de excelencia que exige el Comité Olímpico Español". “Nos enorgullece certificar iniciativas como la Marató bp Castelló, que demuestran que el deporte puede ser un catalizador del cambio hacia una sociedad más responsable. Nuestro proceso de verificación independiente garantiza que estos compromisos ambientales sean reales y verificables", ha declarado Juan García Serrano, Manager de Certificación de la Región Este.

Con este hito, la Marató bp Castelló se posiciona en la vanguardia del atletismo sostenible en España, demostrando que el rendimiento deportivo y la responsabilidad planetaria pueden correr de la mano.