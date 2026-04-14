La Generalitat inicia la segunda fase de las obras del TRAM en Castellón con cortes y desvíos en el centro

La Generalitat ha iniciado la segunda fase de las obras de reparación del carril del TRAM de Castellón, en coordinación con el Ayuntamiento, activando desvíos de tráfico y recorridos alternativos en el centro de la ciudad. Los trabajos se desarrollan en la calle Zaragoza, la plaza Cardona Vives y la calle Gobernador hasta Campoamor, con afecciones especialmente en el trayecto entre la UJI y el Grao.

Entre el 14 y el 22 de abril, la calle Gobernador contará con un solo carril en el tramo comprendido entre la plaza Cardona Vives y la plaza Juez Borrull, coincidiendo con las labores de demolición y pavimentación. Además, el TRAM verá modificado su recorrido en ambos sentidos y se suprimirán temporalmente varias paradas, como las de Rey Don Jaime, Tetuán y Cardona Vives, habilitándose alternativas en la Ronda Magdalena y la avenida del Mar.

La actuación permitirá renovar completamente la plataforma del TRAM en el centro urbano, sustituyendo el pavimento actual por un nuevo firme más adecuado y mejorando también el sistema de drenaje y guiado. Esta intervención, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros, se ejecuta en dos fases y está previsto que finalice antes del verano.