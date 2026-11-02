La Generalitat destina 1,48 millones de euros a la incorporación de 29 agricultores y ganaderos en el Alto Palancia

La Generalitat ha concedido 1,48 millones de euros en ayudas para facilitar la incorporación de 29 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos en la comarca del Alto Palancia. Así lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante su visita a la Granja Rufanges, en Soneja, una explotación familiar dedicada a la cría de conejo que ha incorporado una sala de sacrificio propia para transformar y comercializar directamente su producción.

De las 29 incorporaciones respaldadas en la comarca, 18 corresponden a jóvenes y 11 a nuevos profesionales del sector. Los proyectos incluyen actividades agrícolas y ganaderas, como la cunicultura, el ovino y caprino, el vacuno, la apicultura y distintos cultivos de secano. Barrachina ha defendido la importancia de garantizar la continuidad de las explotaciones y facilitar que los nuevos profesionales puedan producir y comercializar con rentabilidad. «El relevo generacional necesita proyectos que puedan mantenerse en el tiempo», ha señalado.

En el conjunto de la provincia de Castellón, la última convocatoria ha concedido 8,35 millones de euros a 158 beneficiarios, mientras que en toda la Comunitat Valenciana las ayudas han alcanzado los 27,44 millones para 548 proyectos. Además, la Generalitat mantiene abierta una nueva convocatoria, dotada con 9,8 millones de euros, cuyo plazo termina el 4 de diciembre y que contempla subvenciones de hasta 80.000 euros por beneficiario. Durante la visita, el conseller también ha destacado las ayudas específicas al sector cunícola y las investigaciones del IVIA sobre reproducción, manejo y bienestar animal.