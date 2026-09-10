La Generalitat captura 1.182 jabalís en Castellón para combatir la sobrepoblación

La Generalitat ha retirado 1.182 jabalís en la provincia de Castellón dentro del plan de choque contra la sobrepoblación de esta especie y para reducir el riesgo de expansión de la peste porcina africana. Del total, 743 ejemplares han sido capturados con la colaboración de cazadores y otros 439 mediante jaulas. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se han retirado 5.337 animales.

La zona de La Plana es una de las áreas prioritarias del dispositivo y acumula 256 capturas mediante jaulas. Benicàssim, donde la Generalitat ha presentado el balance del plan, es uno de los municipios con mayor número de capturas mediante este sistema. La alcaldesa, Susana Marqués, ha advertido de que la presencia de jabalís es cada vez más frecuente en urbanizaciones y también en el casco urbano.

El dispositivo cuenta con 40 profesionales, 35 vehículos, 200 trampas y cientos de cámaras de vigilancia y fototrampeo, además de un dron con cámara térmica.

En la provincia de Castellón participan 23 cotos de caza en el programa, que ofrece una ayuda de 40 euros por cada ejemplar entregado. La Generalitat asegura que mantendrá las actuaciones para reducir los riesgos que la sobrepoblación supone para la seguridad vial, la agricultura y la sanidad animal.