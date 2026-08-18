La Generalitat atiende a más de 500 mujeres víctimas de violencia sexual en Castellón

El Programa Alba ha atendido a 541 mujeres en Castellón durante el primer semestre de 2026, según ha informado la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, durante su visita al centro que este servicio tiene en la capital de la Plana. De ellas, 242 acudieron por primera vez y se realizaron 44 planes de atención individualizados, además de 294 actuaciones en calle y medio abierto.

El Programa Alba ofrece atención integral y especializada a mujeres víctimas de explotación sexual, en contextos de prostitución y trata. Los centros cuentan con equipos multidisciplinares que ofrecen atención social, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento para la inserción laboral. También disponen de alojamiento temporal de emergencia para las mujeres que deciden abandonar estas situaciones, tanto si están solas como si tienen hijos menores.

Durante su visita, Camarero ha destacado que la Generalitat ha incrementado el presupuesto destinado al programa un 35,84 %, hasta superar los 3,5 millones de euros para el periodo comprendido entre octubre de 2025 y agosto de 2027. La vicepresidenta ha señalado que el objetivo es reforzar la protección de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y fortalecer la red de atención integral.

El centro de Castellón forma parte de una red de tres recursos del Programa Alba, uno en cada capital de provincia. Los equipos trabajan tanto desde las sedes como de forma itinerante y cuentan también con unidades móviles para detectar posibles víctimas y acercar los recursos de atención.

La Generalitat ha puesto además en marcha la I Estrategia Valenciana contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, para el periodo 2026-2027. La iniciativa cuenta con un presupuesto cercano a los seis millones de euros y busca prevenir, detectar y combatir la trata, además de garantizar la protección y atención integral de las víctimas.