La Generalitat ampliará las ayudas de la Vall d’Uixó a los afectados por los últimos incendios de Castellón

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell ampliará a los afectados por los últimos incendios forestales de la provincia de Castellón la línea de ayudas urgentes habilitada tras el incendio de la Vall d’Uixó. La medida se aprobará en el próximo Pleno del Consell y permitirá atender los daños ocasionados en viviendas y bienes, así como las consecuencias sobre la actividad económica.

Las ayudas contemplan diferentes líneas de apoyo para personas afectadas, autónomos y comercios. En el caso de las viviendas, las cuantías pueden alcanzar los 20.000 euros por destrucción total de la residencia habitual, además de ayudas por daños estructurales o no estructurales y por la pérdida de enseres de primera necesidad. También se contempla el alquiler de una vivienda para los casos de realojo, con un máximo de 800 euros mensuales durante 14 meses.

Los afectados por el incendio de la Vall d’Uixó ya pueden solicitar estas ayudas desde el pasado 10 de agosto. La convocatoria incluye también 1.000 euros por persona trabajadora autónoma o comercio minorista afectado. La Generalitat señala que la ampliación busca ofrecer una respuesta rápida a los municipios afectados por los últimos incendios y facilitar la recuperación de las familias y de la actividad económica.

Pérez Llorca ha defendido que la prioridad es que las personas que hayan perdido o sufrido daños en sus viviendas puedan recuperar cuanto antes la normalidad y que los negocios afectados puedan reanudar su actividad. El president ha asegurado que el Consell continuará trabajando para ofrecer una respuesta “ágil, próxima y adaptada” a las necesidades de los afectados.