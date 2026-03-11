Las Fiestas de la Magdalena llegan a su ecuador con asistencia multitudinaria y sin incidencias graves

El Ayuntamiento de Castelló ha hecho balance tras un primer fin de semana marcado por la gran afluencia de público en los actos multitudinarios, una ocupación hotelera cercana al 98 por ciento durante los dos fines de semana, reservas superiores al 90% en bares y restaurantes y unas celebraciones desarrolladas sin incidentes reseñables.

También se ha reforzado el dispositivo municipal, con un servicio especial de limpieza de 241 efectivos y 94 máquinas, operativo las 24 horas, y con datos positivos en seguridad, como un 38% menos de llamadas por robos y un 22% menos de quejas por ruidos.

La comparecencia, celebrada en el Mercado Gastronómico en la plaza Bisbe Pont i Gol, ha contado con la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Sergio Toledo; y el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá.

Selma ha valorado "positivamente" el desarrollo del primer fin de semana, en el que, salvo el cambio horario del Pregó y algunas anulaciones puntuales por la lluvia, los actos se han celebrado con normalidad y con una respuesta "multitudinaria". Ha destacado la implicación de la ciudadanía, los colectivos festeros y el 'món de la festa', así como el trabajo de la Junta de Festes, y ha recordado que más de 1.000 personas desfilaron bajo la lluvia en el Pregó, acompañadas por miles de castellonenses.

Entre los actos más participativos, la Romeria de les Canyes reunió a cerca de 165.000 personas, una cifra similar a la del año pasado. También han destacado el Pregó Infantil, con más de 3.000 niñas y niños, y otros actos como la Enfarolà, la Encesa de Gaiates, la entrega de premios de gaiatas y llibrets y la Nit Màgica de Xarxa Teatre, que volvieron a congregar a miles de personas.

IMPACTO ECONÓMICO

La elevada participación está teniendo además un "notable" impacto económico. La ocupación hotelera en fines de semana alcanza el 98% y las reservas en bares y restaurantes superan el 90%, lo que permite prever que se supere el impacto económico de 16,5 millones de euros de las pasadas fiestas.

Selma también ha señalado que la mejora de la previsión meteorológica favorecerá aún más la asistencia a citas como el Festival Internacional de Bandas y la Ofrenda de Flores.

La concejala de Fiestas ha destacado la buena acogida de los cuatro Puntos Violeta instalados en la plaza Cardona Vives, la plaza M.ª Agustina, la plaza Na Violant y Refeyme, coordinados con seis puntos de presencia policial y con el SIO. Estos recursos han atendido a cerca de 2.500 personas. Como novedad, se han repartido pulseras detectoras de sustancias en las bebidas, cuya demanda ha obligado a ampliar de 2.000 a 4.000 unidades, mientras que el vídeo explicativo sobre su funcionamiento ronda ya las 800.000 reproducciones.

También ha tenido gran aceptación el asistente virtual 'Lledó', impulsado por el Ayuntamiento con motivo de la Magdalena 2026 y disponible en la web municipal. La herramienta, que atiende en valenciano, castellano, inglés y francés, ha resuelto ya más de 8.000 consultas sobre la programación festiva en sus primeros días.

Por su parte, Sergio Toledo ha puesto en valor el refuerzo especial de limpieza y servicios públicos con el nuevo contrato de limpieza. El dispositivo funciona las 24 horas del día y cuenta con 241 personas, un 86% más que el año pasado, y 94 máquinas, un 49% más, en lo que ha calificado como un "despliegue histórico". El edil ha subrayado que este esfuerzo busca ofrecer una ciudad más limpia, sostenible, verde y paseable, especialmente en unos días en los que Castellón recibe a miles de visitantes.

AUMENTO DE RESIDUOS

Ese refuerzo se ha traducido en un aumento de residuos recogidos. Entre el sábado y el lunes se retiraron 13.060 kilos de residuos de limpieza viaria, 2.020 más que el año pasado, un 18,3% más. En residuos sólidos urbanos se alcanzaron 592.380 kilos, frente a los 520.400 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 13,83%. También aumentó la recogida selectiva: 20.100 kilos de papel y cartón, 30.400 de orgánica y 16.620 de envases ligeros, con incrementos en todas las fracciones respecto al año pasado.

Además, el Ayuntamiento ha instalado 129 contenedores adicionales en puntos estratégicos, sobre todo junto a mesones, carpas y zonas de mayor afluencia. A ello se suma un aumento del 40% en baños públicos provisionales, con cerca de 80 cabinas portátiles, incluidos aseos adaptados, y unos 40 urinarios tipo seta distribuidos por la ciudad. Toledo ha destacado que en la anterior legislatura no se contaban con aseos públicos portátiles en las calles

Toledo también ha destacado la Ventanilla Única impulsada por el actual equipo de gobierno y que ha permitido agilizar trámites y que collas y gaiatas dispusieran de sus licencias antes del inicio de la Magdalena. En total, se han tramitado cerca de 200 licencias de ocupación de vía pública.

Por último, el concejal de infraestructuras y servicios públicos ha recordado la campaña de Ecovidrio, en la que participan 58 colectivos, entre ellos las 19 gaiatas, con el reto de superar los 250 kilos de vidrio reciclado y así participar en el concurso donde el colectivo ganador recibirá un premio de 3.000 euros.

SEGURIDAD

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que las fiestas se están desarrollando con normalidad y con pocas incidencias, dentro de lo habitual. Ha destacado que Bomberos, servicios sanitarios y Policía Local están trabajando con normalidad y sin incidencias graves, y ha agradecido el esfuerzo de todos los profesionales del dispositivo municipal.

Los datos de la Policía Local en esta primera mitad de las fiestas son, en general, positivos y muestran una evolución favorable respecto al año pasado. Las llamadas recibidas en la sala CIMSE han bajado alrededor de un 2%. Entre los datos más destacados, los avisos por hurtos y robos han descendido casi un 38%, y las llamadas por ruidos en la vía pública se han reducido cerca de un 22%, en parte gracias a la labor de la Unidad de Policía Administrativa.

Las llamadas por peleas se mantienen en 31, la misma cifra que el año pasado. En cuanto a las detenciones, se han producido cinco, también las mismas que en 2025, por hechos como quebrantar una orden de alejamiento, atacar a personal sanitario, atentado contra agentes de la autoridad y amenazas.

En seguridad vial, se han registrado siete accidentes, tres más que el año pasado, un aumento influido por la lluvia. Por otro lado, los boletines por infracciones de tráfico han sido 98, dos menos que en 2025 y casi treinta menos que hace dos años.

En el ámbito sanitario, Ortolá ha destacado que las cifras son muy similares a las del año pasado y que no se ha registrado ningún caso grave. El servicio sanitario municipal ha realizado 305 asistencias, de las cuales 78 requirieron traslado: 46 al PICE, 4 a centros de salud y 28 al hospital, en su mayoría por contusiones que necesitaban pruebas diagnósticas.

Las atenciones más frecuentes han sido por embriaguez, quemaduras leves, alergias y molestias digestivas. El concejal también ha subrayado el buen funcionamiento del Punto Intermedio de Corta Estancia, que está ayudando a evitar la saturación de las urgencias hospitalarias.

En cuanto al SPEIS, el dato más relevante es la bajada de incendios respecto a 2025: de 18 a 8, lo que supone un descenso del 55,6%. Según Ortolá, esta reducción se debe al comportamiento responsable de la ciudadanía y a las condiciones meteorológicas.

En total, los Bomberos han realizado 36 servicios: 8 incendios, 7 salvamentos, 6 servicios preventivos en actos festivos, 5 incidencias relacionadas con edificios o seguridad vial, 5 asistencias técnicas, 2 intervenciones medioambientales, 2 falsas alarmas y 1 actuación por una fuga de agua.