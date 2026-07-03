Feijóo defiende en Castellón una reforma de la financiación autonómica para la Comunitat Valenciana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes una reforma del sistema de financiación autonómica y local durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, celebrado en el Auditorio de Castellón, donde también han intervenido el presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina.

En su intervención, Feijóo aseguró que un eventual Gobierno del PP mantendría un "compromiso firme" con la Comunitat Valenciana. "No hace falta un ministro específico para la Comunitat Valenciana porque vais a tener un presidente del Gobierno comprometido con la Comunitat Valenciana", afirmó.

El presidente del PP defendió una reforma conjunta del sistema de financiación autonómica y local con el objetivo, según explicó, de dotar de más recursos y coordinación a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. También apostó por reforzar la administración local con más secretarios, interventores y tesoreros.

Asimismo, criticó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que la Comunitat Valenciana ha sufrido "abandono" por parte del Ejecutivo central. También defendió un modelo basado, según indicó, en la bajada de impuestos, el refuerzo de los servicios públicos y el saneamiento de las cuentas públicas.

Pérez Llorca reclama más inversiones para la Comunitat

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que un cambio de Gobierno permitiría atender reivindicaciones de la Comunitat Valenciana como la reforma del sistema de financiación, nuevas infraestructuras o inversiones en materia de agua.

"Feijóo conoce esta tierra, entiende sus problemas y cree en su potencial", afirmó, antes de señalar que esperan que "lleguen el agua, las infraestructuras, una financiación justa, la ampliación de los aeropuertos de València y Alicante y mejoras clave para el Puerto de Valencia".

Pérez Llorca también repasó algunas de las actuaciones del Consell, entre ellas la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la anunciada rebaja del IRPF, el desarrollo del Plan Vive, las inversiones en sanidad y educación y las actuaciones para la reconstrucción tras la DANA.

Asimismo, criticó la política del Gobierno central en materia de financiación autonómica y afirmó que la Comunitat Valenciana mantiene déficits en áreas como infraestructuras, Cercanías, dependencia y sanidad.

Barrachina reivindica el municipalismo

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, centró su intervención en el papel de los municipios y defendió la gestión de la Diputación de Castellón.

"La confianza que nos dieron los castellonenses en 2023 es la que crece cada día en España para llevar a nuestro presidente nacional a Moncloa", señaló. Además, aseguró que la institución provincial desarrolla una gestión que "vertebra, garantiza igualdad, gestiona y da servicio".

Barrachina puso en valor el peso económico de la provincia y destacó sectores como la cerámica, el turismo, la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria.

Durante su intervención también criticó la actuación del Gobierno central al afirmar que "el PSOE les niega presupuestos, financiación y servicios" y sostuvo que el sector cerámico está siendo "ninguneado" por el Ejecutivo.