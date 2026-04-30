La FAMPA reafirma su apoyo a las reivindicaciones en defensa de la escuela pública

La federación de familias respalda las movilizaciones y pide a la Administración garantías para el alumnado, especialmente ante la EBAU

La FAMPA Castelló Penyagolosa ha expresado su apoyo total a las reivindicaciones que motivan la próxima jornada de protesta en defensa de la enseñanza pública. Como representante de las familias de la provincia, la federación subraya la necesidad urgente de reclamar a la Administración medidas concretas que aseguren condiciones dignas, recursos suficientes y espacios seguros para el aprendizaje.

Desde la entidad destacan el papel fundamental de la educación pública como pilar básico de la sociedad. En este sentido, respaldan las demandas de mejora planteadas por la comunidad educativa y recuerdan que el acceso a una enseñanza de calidad y en valenciano es un derecho que debe protegerse y fortalecerse de forma colectiva.

No obstante, la FAMPA recuerda que se trata de una organización civil que representa a las familias, y no de un agente social con capacidad para negociar colectivamente o convocar conflictos laborales. Según la normativa vigente, el derecho a huelga corresponde exclusivamente a trabajadores y sindicatos, por lo que la federación de AMPAs no contempla entre sus objetivos la paralización de la actividad docente.

Preocupación por el alumnado de Bachillerato

En el contexto de movilizaciones, la federación también ha trasladado la preocupación de muchas familias, especialmente aquellas con hijos e hijas en segundo de Bachillerato, ante la cercanía de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU). Por ello, instan a la Administración a garantizar los servicios necesarios para que este alumnado no vea perjudicada su preparación académica en un momento clave de su trayectoria educativa.