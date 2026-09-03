La FAMPA Castelló reclama aulas climatizadas y la derogación de la ley de libertad educativa

La FAMPA Castelló Penyagolosa inicia el curso escolar con nuevas reivindicaciones para mejorar la educación pública de la provincia. La federación, que agrupa a 253 asociaciones de familias de centros públicos, ha reclamado soluciones al colapso del Registro de Asociaciones, un plan efectivo de climatización de las aulas y la derogación de la ley de libertad educativa.

Uno de los principales motivos de preocupación continúa siendo el calor en los centros educativos. La FAMPA considera insuficiente la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado y reclama un plan estructural que incluya el aislamiento de los edificios y la renaturalización de los patios con más sombra y arbolado.

La federación también mantiene su rechazo a la ley de libertad educativa y advierte de los problemas que puede generar la separación del alumnado por lengua. Por ello, reclama su derogación y defiende que se respete la voluntad expresada por las familias en las consultas sobre la lengua base.

Además, la FAMPA exige medidas para mejorar la atención a la salud mental del alumnado y reclama una conciliación más accesible, con comedor escolar gratuito también en Secundaria y servicios como la escuela matinera y las actividades extraescolares financiados con recursos públicos.

Durante el curso 2025-2026, la federación realizó más de 80 acciones formativas a través del programa 'La FAMPA te forma', además de participar en iniciativas relacionadas con la climatización de las aulas, las condiciones laborales del profesorado y la defensa de la escuela pública.