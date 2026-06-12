Ciudad de castelló

“El Fadrí” vuelve a la Plaza Mayor tras su restauración por actos vandálicos

La escultura de bronce ha sido reparada por su autor, Carlos Martínez, después de sufrir daños por actos vandálicos

Onda Cero Castellón

Castellón |

“El Fadrí” vuelve a la Plaza Mayor tras su restauración por actos vandálicos
“El Fadrí” vuelve a la Plaza Mayor tras su restauración por actos vandálicos | Ayto de Castellón

El conjunto escultórico de bronce conocido como “El Fadrí” ha regresado a su ubicación junto a la Plaza Mayor de Castellón tras ser restaurado y recolocado por el Ayuntamiento.

La pieza, una maqueta que representa la ciudad en época medieval y obra del artista Carlos Martínez, había sufrido daños recientemente, lo que ha obligado a su reparación y a la instalación de un nuevo sistema de anclaje para garantizar su seguridad.

La concejala de Cultura, María España, junto a la directora del MUCC, Anna Meseguer, ha supervisado los trabajos de reposición de la escultura en su emplazamiento original, junto a la concatedral de Santa María.

En declaraciones, España ha subrayado la necesidad de proteger el patrimonio local y ha advertido contra los actos vandálicos. “Debemos proteger nuestro patrimonio cultural de aquellos que no respetan ni nuestra historia ni nuestras costumbres. Los actos vandálicos no caben en una sociedad democrática”, ha señalado.

La edil ha añadido además que la intervención ha supuesto un coste de recursos públicos y ha destacado la preocupación vecinal ante la posibilidad de que la pieza hubiese sido sustraída.

Con su reposición, la escultura vuelve a formar parte del entorno patrimonial del centro histórico de Castellón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer