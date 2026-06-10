Las exportaciones de Castellón crecen un 2,5% en el primer trimestre pese a la incertidumbre internacional

La provincia de Castellón ha registrado un crecimiento del 2,5% en sus exportaciones durante el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, un dato que refleja la capacidad de adaptación del tejido exportador en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.

Así lo ha destacado el responsable de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón, Chimo Andrés, quien ha señalado que, aunque el número de empresas exportadoras se ha reducido un 3,7%, y el de las exportadoras regulares ha descendido un 4,1%, el valor de las operaciones comerciales ha aumentado un 2%.

"Estos datos muestran una cierta resiliencia del sector exportador provincial", ha explicado Andrés, quien ha matizado que buena parte de este crecimiento está condicionado por la evolución de algunos sectores concretos.

En este sentido, ha destacado el comportamiento de la partida de combustibles y lubricantes, cuyas exportaciones han aumentado más de un 30% durante el periodo analizado.

Caída en el sector cerámico

En contraste, la industria cerámica, uno de los principales motores exportadores de Castellón y responsable de alrededor del 30% de las ventas al exterior de la provincia, ha experimentado una caída cercana al 11%.

Según Andrés, este descenso está relacionado con la menor demanda procedente de Estados Unidos, así como con la creciente competencia de otros mercados. Además, ha señalado el impacto del conflicto en Oriente Medio, una región hacia la que las exportaciones castellonenses se han reducido en torno a un 28%.