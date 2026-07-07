Una estudiante de la UJI investigará nuevos tratamientos contra el cáncer gracias a una beca de la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón ha dado la bienvenida a Leila Larek, estudiante de tercer curso del Grado en Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat Jaume I, que este verano realizará una estancia formativa de investigación gracias al programa de becas de prácticas impulsado por la entidad.

Natural de Cabanes, la joven desarrollará su estancia durante los meses de julio y septiembre en un proyecto centrado en el estudio de distintas líneas celulares relacionadas con varios tipos de cáncer, entre ellos la leucemia y los tumores de páncreas y pulmón.

La investigación analizará el potencial de compuestos obtenidos de la aceituna blanca autóctona de La Foia, una variedad singular de este municipio castellonense, para evaluar sus posibles aplicaciones en el ámbito biomédico.

Con motivo de su incorporación, la gerente de la AECC en Castellón, Salomé Esteller, recibió a la estudiante y le presentó el trabajo que desarrolla la asociación, así como los servicios gratuitos que presta a pacientes con cáncer y a sus familias, entre ellos apoyo psicológico, social, sanitario y programas de prevención.

Durante el encuentro, Esteller puso en valor el compromiso de la entidad con la investigación oncológica. "La investigación es el camino para seguir mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Gran parte de los fondos que recibimos se destinan tanto a la atención directa de las personas con cáncer como al impulso de proyectos científicos", señaló.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer destacan que estas becas buscan fomentar las vocaciones científicas entre los universitarios y contribuir al relevo generacional en la investigación contra el cáncer. La entidad también anima a la ciudadanía a colaborar con sus iniciativas y con su red de voluntariado para seguir impulsando el avance de la ciencia y mejorar la atención a los pacientes.