La Escuela de Segunda Oportunidad de Castellón facilitó la inserción laboral de 61 jóvenes en el último año

La Escuela de Segunda Oportunidad de Castellón ha facilitado la inserción laboral de 61 jóvenes durante el último curso. El programa, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Castellón y la ONG Acción contra el Hambre, ha iniciado en septiembre una nueva edición con 26 participantes inscritos.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado las instalaciones del Casal Jove del Grau, sede de esta iniciativa, acompañada por la concejala de Juventud, Ester Giner; la delegada de Acción contra el Hambre en la Comunitat Valenciana, Dolores Marco, y varios técnicos municipales.

El proyecto tiene como objetivo favorecer el regreso al sistema educativo y mejorar las oportunidades laborales de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Para ello, ofrece itinerarios personalizados que combinan formación técnica, desarrollo de habilidades sociales y competencias para acceder al mercado laboral.

Durante el pasado curso participaron 61 jóvenes, de los que 28 eran mujeres y 33 hombres. La escuela también proporciona acompañamiento psicosocial a los participantes y a sus familias, con el propósito de apoyar su desarrollo personal y mejorar sus posibilidades de inclusión social y laboral.

Una inversión de 100.000 euros

El presupuesto global del proyecto asciende a 100.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Castellón aporta 80.000 euros.

La Escuela de Segunda Oportunidad comenzó su actividad en la ciudad en 2018 y, desde 2022, está gestionada por Acción contra el Hambre mediante un convenio con el consistorio. La financiación municipal ha aumentado en los últimos años para ampliar la formación y el acompañamiento ofrecidos a los jóvenes y sus familias.

Formación para volver a estudiar y encontrar empleo

Entre los objetivos del programa figura facilitar el retorno al sistema educativo mediante clases de refuerzo que permitan preparar las pruebas para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o acceder a un ciclo de grado medio de Formación Profesional.

La iniciativa también trabaja en la adquisición de hábitos de estudio y de vida saludable, el desarrollo personal y el aumento de la empleabilidad.

En el ámbito laboral, los participantes reciben formación adaptada a sus necesidades y orientada a sectores con oportunidades de empleo en el territorio. Entre las áreas profesionales abordadas figuran el comercio, la informática y la ciberseguridad, además de la hostelería y las actividades físico-deportivas.

Con este modelo, la Escuela de Segunda Oportunidad busca ofrecer nuevas oportunidades educativas y profesionales a jóvenes que encuentran dificultades para continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral.