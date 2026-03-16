Enxarxatec Cámara Castellón 2026 impulsa la innovación tecnológica local con el apoyo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Castellón patrocina de Enxarxatec Cámara Castellón 2026, reafirmando su compromiso con la innovación y el desarrollo del talento tecnológico en la ciudad. La iniciativa busca dinamizar el ecosistema tecnológico de la Comunitat Valenciana, conectando a estudiantes, profesionales, empresas y centros educativos en torno a retos reales vinculados a la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora de procesos en sectores estratégicos.

Las personas participantes dispondrán de varias semanas para desarrollar sus propuestas, contando con el acompañamiento de profesionales y mentores del sector tecnológico. Tras el cierre del plazo de presentación de proyectos, el próximo 4 de mayo, el jurado, en el que participa Francisco Cabañero, concejal de Modernización y Transparencia del Ayuntamiento, evaluará las soluciones y seleccionará a los equipos finalistas de cada categoría. Los nombres de los proyectos seleccionados se anunciarán a través de los canales oficiales del evento y de la Cámara de Comercio.

La gran final de Enxarxatec Cámara Castellón 2026 se celebrará el sábado 6 de junio en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Castellón, donde los equipos defenderán sus propuestas ante el jurado, que determinará los proyectos ganadores. El apoyo del Ayuntamiento refuerza el posicionamiento de Castellón como un entorno favorable para la innovación, la creatividad y la generación de oportunidades profesionales, consolidando el evento como una cita estratégica para el talento joven y la cultura emprendedora en la ciudad.