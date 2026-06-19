Emoción en el acto del XXV aniversario de los Premios Onda Cero Castellón

Las notas de Insurrección, de El Último de la Fila, interpretadas al piano por Elena Aguilar, dieron paso a un emotivo inicio con Loles Antolí, primera presentadora de estos galardones hace 25 años; Marta Fullera, actual conductora de Más de Uno Castellón, que en 2001 tenía ocho años; y tres figuras destacadas de la provincia: el artista Ripollés, el tenista Roberto Bautista y el mago Yunke. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, cerró la gala con un emotivo discurso, seguido por la actuación de los niños y niñas del Colegio Ejército, que interpretaron Insurrección.

Ciencia, empresa y compromiso social

El Premio a la Ciencia e Investigación fue para el Planetario de Castellón, coincidiendo con su aniversario. La Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC) recibió el reconocimiento por su contribución al desarrollo del sector y a la proyección internacional de la industria cerámica castellonense. El Premio a la Empresa recayó en Grupo La Plana (Cartonajes La Plana), ejemplo de crecimiento sostenible e innovación. Luis García y Lola Valls recibieron el Premio al Deporte por su liderazgo al frente del Amics Castelló y el Nou Bàsquet Castelló. El Premio al Medio Ambiente distinguió las iniciativas «Puerto, Grao y Mar» y «Projecte Posidonia» de PortCastelló, por combinar actividad económica, ciencia y participación ciudadana en la protección del litoral. La copista del Museo del Prado María Carmen López Olivares obtuvo el Premio de Cultura por su trayectoria al servicio del arte. La Fundación Le Cadó recibió el Premio a la Solidaridad por su labor en la lucha contra el cáncer de mama, mientras que el galardón de Salud fue para el equipo de la Universitat Jaume I liderado por Eva Falomir Ventura por sus avances en nuevas moléculas contra el cáncer.

Tradición, innovación y reconocimiento

Las Festes de Sant Pere del Grau fueron premiadas en la categoría de Fiestas y Tradiciones. El Premio a la Innovación reconoció al proyecto ULGES y a la ganadera Paula Lorente por convertir la Vall de Almonacid en un referente para la revitalización rural. En Literatura, el reconocimiento fue para Pilar Nadal por su trayectoria como guionista. El Colegio Grans i Menuts recibió el Premio de Educación en su 50 aniversario y el bar Panchos fue distinguido con el Premio de Gastronomía por su carácter emblemático para varias generaciones. Aquarama obtuvo el Premio de Turismo en su 40 aniversario por su contribución al atractivo turístico de Benicàssim y la provincia. El Premio de Comunicación fue para adComunica por su defensa de la cultura comunicativa, mientras que VersedIA recibió el de Iniciativa Social por su proyecto tecnológico dirigido a las personas mayores.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el Premio de la Música, otorgado a la pianista Elena Aguilar por su brillante trayectoria. El Premio de Honor Onda Cero Castellón fue para la Cámara de Comercio de Castellón, en reconocimiento a sus 125 años impulsando la internacionalización y competitividad empresarial. Por su parte, el Premio de Honor Onda Cero Vila-real distinguió al FITCarrer, el festival de teatro de calle más veterano de España, convertido en una de las grandes señas de identidad cultural de la ciudad