Emi Boix inaugura en Estepark una jornada sobre liderazgo femenino en la empresa familiar

La presidenta de Ivefa, Emi Boix, inauguró una jornada de trabajo este viernes en Estepark, el Parque Comercial y de Ocio de Castellón. Un encuentro que, en palabras de Boix, sirvió para reflexionar sobre los principales retos a los que se enfrenta actualmente la empresa familiar.

Durante su intervención, Boix destacó que iniciativas como esta, impulsadas conjuntamente por Networking Directivas Castellón (NDCS) e Ivefa, refuerzan el compromiso con la visibilización del talento femenino y el impulso del liderazgo en la empresa familiar, un entorno en el que cada vez más directivas lideran procesos de transformación y aportan una visión estratégica.

En la inauguración también ha participado la presidenta de NDCS, Mª Carmen Miralles, quien subrayó la importancia de generar espacios de encuentro como este. “Desde NDCS apostamos por visibilizar el liderazgo femenino en la empresa familiar, compartir experiencias y poner en valor la aportación estratégica de las directivas en su presente y su futuro”, señaló.

El desayuno de trabajo reunió a profesionales y directivas que han analizado el presente y el futuro de la empresa familiar, poniendo el foco en cuestiones clave como la fiscalidad, la estrategia, la continuidad del negocio y el papel de las directivas en su desarrollo y proyección.

El evento contó con la intervención de Sonia Díaz, socia de Cuatrecasas, quien aportó su visión experta en materia jurídica y empresarial. Asimismo, se celebró una mesa de experiencias centrada en el papel de las directivas en la empresa familiar, en la que participaron Ana Belén García, socia de Dualium Management; Eva Castelló, CEO de Cristacer; Ana Martí, socia de Izquierdo & Martí Asesores; y Amparo Piquer, de Grupo La Plana. La mesa fue moderada por Ana Vila, presidenta de AJECV.

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa) es una asociación empresarial independiente y sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar a las empresas familiares, impulsar su desarrollo profesional, proteger sus intereses económicos y acompañarlas en los procesos de relevo generacional.

Networking Directivas Castellón (NDCS) es una asociación centrada en visibilizar, impulsar y conectar el talento femenino directivo y empresarial en la provincia de Castellón, promoviendo el liderazgo, el desarrollo profesional y la generación de sinergias entre mujeres en distintos ámbitos.