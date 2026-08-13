El eclipse total desde el mar, en las inmediaciones de las Islas Columbretes, a bordo del Cervantes Saavedra

El Buque Escuela Cervantes Saavedra, cuarto campus de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), se convirtió ayer, 12 de agosto, en un privilegiado observatorio astronómico en el Mediterráneo. Durante la navegación en las inmediaciones de las Islas Columbretes, los participantes de la Travesía Eclipse 360 pudieron vivir desde el mar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total.

El buque se desplazó hasta este enclave natural para ofrecer unas condiciones excepcionales de observación, alejadas de obstáculos terrestres y en contacto directo con el entorno marino. Desde la cubierta del Cervantes Saavedra, participantes y tripulación siguieron la evolución del eclipse hasta alcanzar su fase de totalidad.

La experiencia contó con la colaboración de la Fundación Oceanogràfic y de Oceanosophia, reforzando la dimensión científica, medioambiental y divulgativa de la expedición. La iniciativa puso el conocimiento del océano y su conservación en el centro de una experiencia interdisciplinar que vinculó astronomía, ciencia y medio marino.

Durante la navegación también se prestó especial atención al comportamiento de las aves ante la llegada de la oscuridad provocada por el eclipse, ofreciendo a los participantes la oportunidad de observar las posibles respuestas de la fauna marina a un fenómeno excepcional.

La observación del eclipse constituyó el momento central de la Travesía Eclipse 360, iniciada el 11 de agosto y que continuará hasta el próximo 16 de agosto. Más allá de la contemplación del eclipse, la Travesía Eclipse 360 ha ofrecido a sus participantes una experiencia universitaria singular, en la que la navegación y el contacto directo con el medio natural se convierten en herramientas para conectar disciplinas y descubrir nuevas formas de aprendizaje.