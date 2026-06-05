Los directores de institutos de Castellón cuestionan las instrucciones de evaluación durante la huelga educativa

La asamblea de directores y directoras de los institutos de Educación Secundaria de la provincia de Castellón ha anunciado que el próximo lunes hará público un informe técnico y jurídico sobre las instrucciones de evaluación y calificación del alumnado dictadas en el contexto de la actual huelga educativa.

Los responsables de los centros consideran que estas directrices podrían afectar a derechos del alumnado y poner en riesgo principios como la objetividad y la equidad en los procesos de evaluación. Por este motivo, han decidido trasladar públicamente sus valoraciones y preocupaciones sobre la aplicación de estas medidas.

Además, la asamblea también prevé dar a conocer las consecuencias organizativas que la situación está generando en actividades vinculadas a los centros educativos, entre ellas los servicios de comedor, transporte escolar y empresas que desarrollan actividades complementarias. El documento completo será presentado el próximo lunes.