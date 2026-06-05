PROCESO DE EVALUACIÓN

Los directores de institutos de Castellón cuestionan las instrucciones de evaluación durante la huelga educativa

Consideran que estas directrices podrían afectar a derechos del alumnado y poner en riesgo principios como la objetividad y la equidad en los procesos de evaluación.

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

Los directores de los IES de Castellón recuerdan que dimitirán en bloque si se rompen las negociaciones con Educación
Los directores de los IES de Castellón recuerdan que dimitirán en bloque si se rompen las negociaciones con Educación | ondacero.es

La asamblea de directores y directoras de los institutos de Educación Secundaria de la provincia de Castellón ha anunciado que el próximo lunes hará público un informe técnico y jurídico sobre las instrucciones de evaluación y calificación del alumnado dictadas en el contexto de la actual huelga educativa.

Los responsables de los centros consideran que estas directrices podrían afectar a derechos del alumnado y poner en riesgo principios como la objetividad y la equidad en los procesos de evaluación. Por este motivo, han decidido trasladar públicamente sus valoraciones y preocupaciones sobre la aplicación de estas medidas.

Además, la asamblea también prevé dar a conocer las consecuencias organizativas que la situación está generando en actividades vinculadas a los centros educativos, entre ellas los servicios de comedor, transporte escolar y empresas que desarrollan actividades complementarias. El documento completo será presentado el próximo lunes.

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