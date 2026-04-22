La Diputación impulsa la V Primavera Gastronómica de Castelló Ruta de Sabor con 26 establecimientos y experiencias de kilómetro cero

La Diputación de Castellón celebra la esencia de la provincia y sus productos con la quinta edición de la Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor, una iniciativa que se desarrollará del 23 de abril al 24 de mayo y que reunirá a restaurantes, gastrobares, productores, comercios gastronómicos, almazaras y empresas de experiencias.

Durante estas semanas, un total de 26 establecimientos participantes ofrecerán menús, degustaciones y actividades gastronómicas en las que los protagonistas serán los productos de temporada, de kilómetro cero y de proximidad, amparados bajo la marca Castelló Ruta de Sabor.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que “Castellón es un territorio privilegiado con una extensa, variada y rica despensa mediterránea”, subrayando que esta cita “es una oportunidad irrepetible para saborear la identidad de nuestra tierra”.

Martínez ha puesto en valor una programación que combina gastronomía, paisaje y cultura local, e invita a vecinos y visitantes a descubrir la provincia “saboreando cada rincón”. “Queremos que vivan Castellón a través de su gastronomía y disfruten de propuestas culinarias creativas y de calidad”, ha señalado.

Los productos del mar, la huerta, los aceites, los vinos y las elaboraciones artesanales marcan el eje de esta edición, en la que cada establecimiento ha diseñado experiencias que ponen en valor la cocina de proximidad y la conexión entre producto y territorio. Los precios de las propuestas oscilan entre los 18 y los 66 euros.

La iniciativa se extiende por toda la provincia, desde enclaves de costa como Vinaròs, Peñíscola, Alcossebre, Benicarló o Castelló de la Plana, hasta municipios del interior como Morella, Culla, Cinctorres, Les Coves de Vinromà, Forcall, Vall d’Alba, Atzeneta del Maestrat o Sant Mateu, entre otros.

Además de la oferta gastronómica, la Primavera Gastronómica incluye experiencias complementarias como visitas a productores, catas sensoriales, actividades en entornos naturales o propuestas vinculadas a la apicultura y la pesca. También se ofrecen productos gourmet para llevar, como cestas de temporada o selecciones de embutidos, quesos, vinos y dulces tradicionales.

Toda la programación puede consultarse en la web www.castellorutadesabor.es

, donde también es posible valorar las experiencias a través de un código QR habilitado en cada establecimiento.

Desde la Diputación insisten en que esta iniciativa es “una invitación a recorrer la provincia sin prisas, descubriendo nuevos rincones y disfrutando de una gastronomía que refleja la esencia de cada territorio en su momento más vibrante del año”.