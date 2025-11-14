La Diputación de Castellón refuerza la seguridad agrícola con el servicio de guardas rurales

La Diputación Provincial de Castellón ha puesto en valor el trabajo de los guardas rurales como elemento clave para mejorar la seguridad en las explotaciones agrícolas de la provincia. La vicepresidenta de la institución, María Ángeles Pallarés, se ha desplazado hasta La Jana para comprobar sobre el terreno el funcionamiento de este servicio implantado por el actual equipo de gobierno en 2024.

Pallarés ha destacado que se trata de “un servicio esencial para nuestros pueblos, especialmente para aquellos con una fuerte actividad agrícola y una amplia superficie de cultivo”. Según ha señalado, la presencia de guardas rurales “refuerza el trabajo de quienes cada día cuidan y hacen prosperar nuestra tierra”.

15 municipios se benefician este año del programa

La Jana forma parte de los 15 municipios incluidos en la segunda convocatoria de ayudas destinadas a ayuntamientos para la contratación de guardas rurales. El programa, ya en marcha, también beneficia a Traiguera, San Rafael del Río, Sant Jordi, Canet lo Roig, Rossell, Càlig, Vall d’Alba, Xilxes, La Llosa, Benlloc, Sant Mateu, Les Useres, La Salzadella y Les Coves de Vinromà.

La vicepresidenta ha subrayado que se trata de “una medida crucial para proteger la producción agrícola, evitar robos y actos vandálicos y asegurar la viabilidad de nuestras producciones”.

Más presupuesto y más municipios beneficiados

El Gobierno Provincial ha incrementado este año un 50% el presupuesto, hasta alcanzar los 300.000 euros, y ha ampliado el número de municipios que pueden optar al servicio.

Mientras que en 2024 las ayudas estaban limitadas a poblaciones de menos de 3.000 habitantes, en esta convocatoria se extienden a municipios de hasta 5.000 habitantes que carezcan de servicio de vigilancia y cuyo término municipal cuente con al menos un 30% de superficie cultivada.

Pallarés ha insistido en que “es fundamental que todos los municipios puedan garantizar la seguridad en sus explotaciones agrícolas”, destacando que estas ayudas permiten “reforzar la vigilancia en el campo y ofrecer más tranquilidad a los agricultores”.

Impulso al empleo y al desarrollo rural

Además de mejorar la seguridad, la Diputación recuerda que estas ayudas contribuyen también a fomentar el empleo y a fijar población en los municipios más pequeños. “Cada euro invertido en el medio rural es una inversión en futuro, en empleo y en la vida de nuestros pueblos”, ha afirmado la vicepresidenta.