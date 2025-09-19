La Diputación de Castellón refuerza la colaboración con Ascer para apoyar al sector cerámico en Cersaie

La Diputación de Castellón ha estrechado lazos con la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) con el objetivo de reforzar la competitividad del sector cerámico y respaldar su proyección internacional en la feria Cersaie, que se celebrará en Bolonia del 22 al 26 de septiembre.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha mantenido un encuentro con el nuevo presidente de Ascer, Ismael García Peris, apenas una semana después de que asumiera el cargo. En la reunión también ha participado el secretario general de la entidad, Alberto Echavarría.

“El sector cerámico es motor económico y fuente de empleo en la provincia, en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España”, ha afirmado Barrachina, quien ha reiterado el compromiso institucional con esta industria estratégica.

Sobre la próxima edición de Cersaie, la presidenta ha subrayado que “una vez más, el sector cerámico de Castellón suma esfuerzos para estar presente en este escaparate internacional, dando una lección en innovación y exportación y llevando el nombre de la cerámica de Castellón a lo más alto en el panorama mundial”.

Durante el encuentro también se ha abordado el Plan Futur Provincia, una estrategia impulsada por la Diputación para fomentar el desarrollo económico y la atracción de inversiones. En este contexto, se ha puesto el foco en áreas clave como la descarbonización, la digitalización y la atracción de talento como elementos esenciales para el impulso del sector cerámico.

Barrachina ha recordado que la institución provincial “respalda y apoya con firmeza esta industria estratégica, promoviendo la innovación, la formación y la internacionalización”. Entre las acciones destacadas figuran el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), con un presupuesto superior al millón de euros, y los convenios con patronales como Ascer, ANFFECC y Asebec. En concreto, la Diputación destina 80.000 euros a la promoción del sector cerámico.

Además, a través del programa CeramicRes, se fomenta la creación artística contemporánea en cerámica, conectando el arte con el territorio.