La Diputación de Castellón reconocerá a Juan García Ripollés con la Alta Distinción

La Diputación de Castellón distinguirá al artista Juan García Ripollés con la Alta Distinción, el máximo galardón que otorga la institución provincial, en el marco del Día de la Provincia 2026.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha visitado al creador en su casa y taller de Mas de Flors para comunicarle personalmente la decisión adoptada por el Gobierno Provincial. Según ha destacado, este reconocimiento pretende “poner en valor la gran trayectoria de Ripollés y su contribución a proyectar el nombre de Castellón a escala internacional con un estilo único”.

Juan García Ripollés cuenta con una extensa carrera artística que se remonta a sus inicios en la Escuela de Artes y Oficios Francisco Ribalta de Castellón. En 1954 se trasladó a París, donde comenzó trabajando como pintor de paredes hasta que, en 1958, una galería descubrió su talento, impulsando así su proyección internacional.

Tras su paso por Sevilla, el artista regresó definitivamente a Castellón en 1972. Desde 2010 reside en Mas de Flors, donde continúa desarrollando su obra.

Reconocido especialmente por su faceta escultórica, Ripollés ha llevado sus creaciones a ciudades de todo el mundo. Sus obras pueden encontrarse en distintos puntos de Castellón, así como en Valencia, Alicante, Holanda o Singapur. En su trabajo emplea materiales como el hierro, el bronce, la resina o el cristal de Murano, además de técnicas pictóricas como el gouache, la tinta china o el acrílico.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio de las Artes de la Comunitat Valenciana, la Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat o la Insignia de Oro de la ciudad de Alzira.

Este reconocimiento a Ripollés supone el primer anuncio del Día de la Provincia 2026, una celebración itinerante que, tal y como ha señalado Barrachina, seguirá recorriendo los municipios castellonenses. En los últimos años, localidades como Tírig (2024) y Aín (2025) han acogido este evento institucional.