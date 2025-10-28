La Diputación de Castellón mejora la movilidad y calidad de vida de los vecinos de 84 municipios con el nuevo servicio de transporte a demanda

La Diputación Provincial de Castellón mejora la movilidad y calidad de vida de los castellonenses con el nuevo servicio de transporte a demanda que beneficiará a los vecinos y vecinas de 84 municipios de menos de 5.000 habitantes.

La Junta de Gobierno celebrada este martes ha aprobado la concesión de ayudas por valor de 294.000 euros a 84 localidades de la provincia con el fin de garantizar la movilidad de las personas entre municipios y así “poder hacer la vida más fácil a personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo”, ha resaltado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

El transporte a demanda es una herramienta esencial para mejorar la conectividad entre los pueblos, facilitar el acceso a los servicios básicos y frenar la despoblación. Por lo que la presidenta de la institución provincial ha señalado que “estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de la provincia para contribuir a mejorar los servicios a nuestros vecinos y vecinas con el fin de fomentar la calidad de vida de las familias castellonenses y frenar la despoblación”.

Estas ayudas persiguen el objetivo de fomentar la cohesión territorial con el ámbito rural y asegurar que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a la movilidad, especialmente las personas que viven en las zonas rurales de Castellón. “Estamos aquí para que los recursos de la Diputación estén destinados a lo que de verdad importa: atender las necesidades de los ciudadanos y estar al lado de los castellonenses con ayudas reales y firmes”.

Así, la presidenta del Gobierno Provincial ha ensalzado la voluntad de la institución provincial de “seguir impulsando medidas y servicios que favorezcan al desarrollo de toda la provincia”. La prioridad de la institución provincial es mejorar la calidad de vida de los castellonenses y en ese camino “concedemos estas ayudas para que vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad”.

Y es que, tal y como ha indicado el diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas, “el transporte a demanda no solo es una solución a la movilidad, es un servicio extraordinario para luchar contra la despoblación, fundamental para favorecer que la población permanezca en las zonas rurales de Castellón”.

Hay que recordar que esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur y, cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, recibirá una cantidad económica de 3.500 euros para poder reforzar el servicio de transporte a demanda y “garantizar la movilidad de los vecinos que más lo necesitan”, ha señalado Fornas.

El transporte a demanda consiste en un sistema en el que el servicio se planifica porque el usuario ha interactuado con la administración local para hacerle llegar sus necesidades de transporte y así poder acudir a sus visitas médicas en hospitales o centros médicos. “Somos conscientes de las dificultades que se encuentran las personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo para acudir a sus visitas médicas y con este servicio, no solo damos respuesta a ese problema, sino que garantizamos un sistema de transporte de calidad”, ha destacado la presidenta de la institución provincial.