La Diputación de Castellón mejora la CV-213 con una inversión de 605.000 euros para reforzar la seguridad vial en el Alto Palancia

La Diputación Provincial de Castellón ha iniciado las obras de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial en la carretera CV-213, una actuación con la que se pretende mejorar más de un kilómetro de esta vía y reforzar las condiciones de circulación para los conductores que la utilizan a diario.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado los trabajos y ha destacado que esta intervención “no solo aumentará la seguridad de las personas que circulan por la vía, sino que también facilitará las comunicaciones entre los pueblos del interior de Castellón”.

El tramo objeto de actuación se sitúa entre la intersección con la CV-212, en el entorno de Jérica y Novaliches, y las proximidades del puente del pantano del Regajo, en la CV-213, que conecta Navajas con Algimia de Almonacid a través de Gaibiel y Matet, una de las principales vías de acceso a estas localidades del Alto Palancia.

Mejora integral del trazado y la seguridad

El proyecto contempla la ampliación de la calzada hasta los 6,70 metros, con dos carriles de 3,05 metros y arcenes de 0,50 metros, lo que permitirá facilitar el cruce de vehículos y mejorar la seguridad en un tramo que actualmente presenta anchuras variables, sin arcenes y con señalización limitada.

Además, se llevarán a cabo mejoras en el trazado en planta y alzado, la adecuación de los sistemas de drenaje, el hormigonado de cunetas en los tramos necesarios, la instalación de nuevos sistemas de contención y la renovación de la señalización vertical y horizontal.

Según ha señalado Folgado, estas actuaciones buscan “adecuar la carretera a las necesidades actuales de tráfico y garantizar unas condiciones de circulación más seguras”, además de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos del interior.

El presupuesto total de la actuación asciende a 605.000 euros y se enmarca en la estrategia de la Diputación para la mejora progresiva de la red provincial de carreteras.

Cortes y restricciones en la CV-147

Paralelamente, el Servicio de Carreteras de la institución provincial está ejecutando trabajos de estabilización de taludes en la CV-147, en el acceso al Desert de les Palmes, entre los puntos kilométricos 9+900 y 10+200.

Por estos trabajos, la circulación permanecerá restringida hasta el 26 de junio en distintos tramos y horarios de lunes a jueves, así como los viernes por la mañana, con cortes parciales que afectarán al tráfico en la zona durante la duración de las obras.