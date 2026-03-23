La Diputación de Castellón lanza ayudas para modernizar tiendas rurales

La Diputación Provincial de Castellón ha abierto una convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para financiar actuaciones de mantenimiento, mejora y modernización de los establecimientos multiservicio rurales. El objetivo es fortalecer el empleo, garantizar servicios básicos y mejorar la calidad de vida en las localidades más pequeñas de la provincia.

“Si queremos que más gente viva en los pueblos, crear empleo y oportunidades económicas en ellos es fundamental”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha señalado que estas ayudas permiten asegurar el acceso a alimentos básicos y modernizar los servicios comerciales rurales.

Podrán beneficiarse los ayuntamientos titulares de multiservicios activos, con subvenciones de hasta 5.000 euros por establecimiento y un presupuesto total de 50.000 euros. La financiación cubrirá equipamiento, como mobiliario, cámaras frigoríficas, alarmas, terminales de venta y software, así como pequeñas obras de reforma y actuaciones para garantizar la accesibilidad.

El diputado de Desarrollo Rural, Sergio Fornas, ha subrayado la importancia de que estas tiendas sean accesibles y de calidad, contribuyendo a fijar población y dinamizar la economía local.

Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus solicitudes dentro de los 20 días naturales siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.