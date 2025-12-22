La Diputación de Castellón impulsa la innovación y el empleo tecnológico con el programa XarxaTec Activa

La Diputación Provincial de Castellón ha clausurado una nueva edición del programa XarxaTec Activa, una iniciativa dirigida a fomentar la innovación, la capacitación tecnológica y la generación de empleo en la provincia.

El diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés, ha destacado que el programa demuestra que Castellón “está llena de talento, creatividad y ganas de innovar”, y ha reafirmado la apuesta de la institución provincial por el empleo, la formación y el emprendimiento. “Desde la Diputación estamos haciendo una apuesta muy fuerte para lograr que las oportunidades lleguen al conjunto de la provincia y conseguir un futuro más próspero para los castellonenses”, ha señalado.

Pallarés ha subrayado la importancia de XarxaTec Activa como herramienta para impulsar la digitalización y el empleo de calidad, asegurando que el programa “no solo forma profesionales altamente cualificados, sino que también fortalece el ecosistema tecnológico y empresarial, posicionando a la provincia como un referente en nuevas tecnologías y desarrollo sostenible”.

Esta quinta edición ha reunido a cerca de 40 participantes de municipios como Castellón, Onda, Vila-real, Almassora y Benicàssim, que han trabajado en proyectos tecnológicos reales. La formación ha incluido programación, desarrollo web, diseño de productos digitales, experiencia de usuario y el uso de herramientas como la inteligencia artificial generativa y soluciones NoCode y LowCode.

Durante la clausura, el diputado ha valorado la “dedicación, esfuerzo e ilusión” del alumnado y la colaboración entre empresas e instituciones, además de felicitar al equipo ganador del Hackaton No Code, cuyo proyecto continuará desarrollándose gracias a una licencia profesional durante un año. “Cada alumno es un ejemplo del potencial de nuestra provincia, capaz de transformar cualquier reto en una oportunidad”, ha afirmado.

Por su parte, el presidente de XarxaTec, José Bort, ha señalado que XarxaTec Activa “no solo forma profesionales competentes, sino que fomenta la innovación, la colaboración y la generación de oportunidades”, y ha destacado que el programa contribuye a situar a Castellón “en el mapa del talento tecnológico y de la transformación digital”.