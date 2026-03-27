La Diputación de Castellón destina más de un millón de euros a la conciliación familiar en municipios pequeños

La Diputación Provincial de Castellón ha activado más de un millón de euros para reforzar la conciliación familiar y laboral en los municipios de la provincia con menos de 1.500 habitantes. La institución ha aprobado las bases para la concesión de subvenciones a ayuntamientos que financien el servicio de Unidad de Conciliación Familiar (UCF).

La nueva convocatoria incrementa el presupuesto un 15%, pasando de 930.700 euros en 2025 a 1.042.700 euros en 2026, lo que supone un aumento de 112.000 euros. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que se trata de “la mayor aportación económica a la Unidad de Conciliación Familiar para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las familias castellonenses”.

La inversión permitirá consolidar las 36 UCF existentes y crear hasta dos nuevas unidades. Además, se ha reducido el número mínimo de usuarios para habilitar una UCF de tres a uno, garantizando que ningún municipio quede excluido por baja demanda. Barrachina ha subrayado que estas medidas buscan “facilitar el día a día de las familias y fomentar oportunidades en el entorno rural, contribuyendo a fijar población”.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha resaltado que las UCF ofrecen beneficios directos a familias y municipios: mejoran la conciliación laboral y familiar, facilitan la atención a menores de 0 a 3 años, fomentan el empleo de progenitores y contribuyen a la atracción y retención de población joven, además de fortalecer el tejido social local.

“Desde la Diputación trabajamos para garantizar que todos los municipios, grandes y pequeños, tengan las mismas oportunidades y servicios para sus familias”, ha afirmado Torlà, destacando la colaboración con los ayuntamientos para mejorar la calidad de vida y mantener viva la población en el medio rural.

Las bases de la convocatoria fueron aprobadas por unanimidad en el pleno de marzo. Los ayuntamientos interesados deberán presentar sus solicitudes en un plazo de 20 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.