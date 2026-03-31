La Diputación de Castellón destina 64,2 millones al Plan Impulsa para modernizar municipios

La Diputación de Castellón invertirá un total de 64,21 millones de euros en toda la provincia a través del Plan Impulsa, lo que supone un incremento del 13% respecto al presupuesto de la legislatura anterior, que era de 56,8 millones.

La presidenta de la institución, Marta Barrachina, visitó este martes el municipio de Azuébar para supervisar las obras realizadas con cargo a este plan. En esta localidad, la inversión ha sido de 180.500 euros y ha permitido rehabilitar los vestuarios de la piscina municipal, construir aseos en la pista deportiva y mejorar el tramo alto de la calle Ruzafa.

Barrachina ha destacado que el Plan Impulsa actúa como motor de desarrollo en los 135 municipios de la provincia. Según la presidenta, la iniciativa busca “atender las necesidades del conjunto del territorio” y se prevé un incremento presupuestario para 2026-2027, con más recursos y menos burocracia.

En la presente edición del plan, la Diputación ha destinado 5,6 millones de euros a la modernización de instalaciones deportivas en 50 municipios, a través de convenios con los ayuntamientos. “Para este equipo de gobierno es prioritario que todos los municipios dispongan de instalaciones dignas, seguras y modernas”, ha señalado Barrachina.

El Plan Impulsa 2026-2027 mantiene abierto el plazo para que los ayuntamientos definan cómo invertir los 32,5 millones de euros de este plan bienal. La propuesta permitirá destinar hasta un 40% del presupuesto a gasto corriente, mientras que al menos un 60% deberá destinarse a obras. Además, se podrán reinvertir los ahorros obtenidos en la adjudicación de obras y se amplía el plazo para solicitar cambios de los servicios hasta el 30 de octubre de cada año.

Con estas medidas, la Diputación busca simplificar los trámites y facilitar que todos los municipios puedan beneficiarse del Plan Impulsa, considerado como la mayor inversión de la institución provincial en materia de desarrollo local.