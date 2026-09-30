AYUDAS

La Diputación de Castellón destina 50.000 euros a los municipios afectados por el incendio de Segorbe y las lluvias torrenciales

La convocatoria permitirá a los ayuntamientos afrontar gastos extraordinarios derivados de actuaciones urgentes para garantizar la seguridad, restablecer servicios y reparar los daños ocasionados por las emergencias.

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La Diputación de Castellón destina 50.000 euros a los municipios afectados por el incendio de Segorbe y las lluvias torrenciales
La Diputación de Castellón destina 50.000 euros a los municipios afectados por el incendio de Segorbe y las lluvias torrenciales | ondacero.es

La Diputación de Castellón ha reactivado su línea de ayudas por catástrofes con una dotación de 50.000 euros para compensar los gastos derivados de las actuaciones inaplazables tras las emergencias registradas en la provincia durante el mes de agosto.

La convocatoria contempla el incendio forestal declarado en Segorbe el 20 de agosto, que afectó a unas 395 hectáreas, y los episodios de lluvias torrenciales registrados los días 15 y 16 en Bejís, Torás, El Toro y Castellfort. Cada municipio beneficiario podrá recibir un máximo de 10.000 euros para afrontar gastos extraordinarios destinados a restablecer servicios y reparar los daños ocasionados.

Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 15 días naturales para solicitar las subvenciones, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que estas ayudas pretenden facilitar que los municipios recuperen cuanto antes la normalidad tras situaciones extraordinarias.

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