La Diputación de Castellón destina 1,5 millones a garantizar el abastecimiento de agua potable en los municipios

La Diputación de Castellón ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 1,5 millones de euros para reforzar el abastecimiento de agua potable en la provincia. La línea AGA (Abastecimiento de Agua Potable) está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y permitirá financiar actuaciones urgentes vinculadas al suministro domiciliario.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha defendido que “el agua es más que un recurso fundamental, es un recurso imprescindible, es territorio, progreso y estabilidad”, y ha asegurado que el objetivo es garantizar que todos los habitantes de la provincia tengan acceso a agua potable de calidad.

Barrachina ha explicado que esta inversión permitirá a los ayuntamientos “resolver problemas reales que afectan al día a día de la gente” e impulsar infraestructuras que aseguren el suministro, especialmente en las localidades más pequeñas. “Destinamos recursos económicos para que ningún municipio se quede atrás por falta de recursos”, ha afirmado.

Las bases de la convocatoria, aprobadas por unanimidad en el pleno de febrero, contemplan ayudas para reparaciones o reposiciones en redes de abastecimiento, bombeos y captaciones, suministro de agua mediante cubas y otras medidas de choque. El vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha precisado que deberán ser “acciones de aplicación inmediata para garantizar el suministro en situaciones extraordinarias”.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% de los gastos subvencionables, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario, e incluirán tanto gastos corrientes como de inversión realizados en 2026. La cuantía total se distribuirá en tres resoluciones: 600.000 euros en la primera, con plazo hasta el 29 de mayo; otros 600.000 entre junio y septiembre; y 300.000 euros en una tercera convocatoria entre septiembre y noviembre.

La presidenta ha concluido que garantizar el acceso al agua es “un objetivo prioritario” y ha asegurado que la Diputación seguirá al lado de los municipios para que puedan ofrecer los mejores servicios públicos posibles.