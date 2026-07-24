La Diputación de Castellón destina 127.470 euros a impulsar 29 fiestas de Interés Turístico de la provincia

La Diputación Provincial de Castellón reforzará este año su apoyo a las tradiciones locales con la concesión de ayudas económicas destinadas a las fiestas declaradas de Interés Turístico. La Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo ha aprobado una convocatoria que beneficiará a 29 municipios de la provincia con un presupuesto total de 127.470 euros.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha destacado el compromiso del Gobierno Provincial con las costumbres y celebraciones populares de los 135 municipios castellonenses. “Seguimos respaldando a los ayuntamientos para que puedan mantener vivas sus fiestas y proyectarlas como un atractivo turístico de primer nivel”, ha señalado.

Barrachina ha subrayado que las fiestas de la provincia representan “un rico patrimonio que cuidar”, tanto por su valor cultural y tradicional como por su capacidad para generar oportunidades económicas. “Cada celebración contribuye a mostrar al mundo la riqueza cultural e histórica de Castellón, al tiempo que genera actividad económica, atrae visitantes y favorece el desarrollo de nuestros pueblos”, ha añadido.

Las ayudas permitirán a los ayuntamientos organizar y promocionar unas celebraciones que forman parte de la identidad de cada localidad y que, al celebrarse durante todo el año, se convierten en un importante motor de dinamización turística.

Entre las fiestas beneficiarias se encuentran celebraciones de distinta naturaleza, como romerías, ferias, fallas, fiestas patronales y eventos vinculados a la gastronomía, la cultura y el patrimonio histórico y natural de la provincia.

Los municipios que recibirán la subvención son l’Alcora, Almassora, Atzeneta del Maestrat, Betxí, Benicarló, Benicàssim, Borriol, Burriana, Cabanes, Càlig, Caudiel, Catí, Forcall, Moncofa, Mascarell, Onda, Peñíscola, Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu, Segorbe, Torreblanca, Suera, Traiguera, la Vall d’Alba, Vilanova d’Alcolea, la Vilavella y Castelló de la Plana.

Entre las celebraciones reconocidas figuran la Festa del Rotllo de l’Alcora, les Calderes de Almassora, la Romería al Santuario de la Cueva Santa, las Fallas de Benicarló y Burriana, el Día de las Paellas de Benicàssim, la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, la Fira d’Onda, la Santantonà de Forcall, la Feria Medieval de Mascarell o el Festival Internacional de Música de Castellón de la Plana, entre otras.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha puesto en valor el papel de estas celebraciones como reflejo de la historia y la identidad del territorio. “Son una muestra de nosotros, de nuestro pasado y también de nuestro presente; son nuestras costumbres y forman parte de nuestro patrimonio cultural”, ha afirmado.

Martínez ha asegurado que la Diputación continuará apoyando tanto las fiestas declaradas de Interés Turístico como el conjunto de celebraciones patronales y populares que se desarrollan en los 135 municipios de la provincia. “Preservar nuestras fiestas es preservar nuestra historia, nuestras raíces y aquello que nos hace únicos como territorio”, ha concluido.