La Diputación de Castellón convoca la séptima Cumbre de Alcaldes el 28 de abril

La Diputación de Castellón celebrará el próximo 28 de abril la séptima edición de la Cumbre de Alcaldes en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial. La presidenta de la institución, Marta Barrachina, ha convocado a los máximos representantes de los ayuntamientos para impulsar el diálogo y la colaboración entre la Diputación y los municipios.

“Esta cita es una oportunidad para seguir reforzando nuestra escucha activa con quienes mejor conocen la realidad de sus municipios y, así, seguir haciendo del conjunto de la provincia fuente de oportunidades y desarrollo”, ha destacado Barrachina.

Según el artículo 49 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Castellón, la Cumbre de Alcaldes se celebra con carácter bienal y en ella se tratarán exclusivamente asuntos de competencia municipal. La sesión comenzará con la intervención de la presidenta, tras la cual los alcaldes y alcaldesas podrán plantear sus cuestiones, que serán respondidas por la propia presidenta o por los miembros de su equipo de gobierno.