25 de noviembre

La Diputación de Castellón conmemora el 25N con una programación para combatir la violencia de género

La programación incluye jornadas sobre violencia de género y salud mental, la lectura del manifiesto institucional y varias conferencias para sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a las víctimas.

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

La Diputación de Castellón conmemora el 25N con una programación para combatir la violencia de género
La Diputación de Castellón conmemora el 25N con una programación para combatir la violencia de género | DIPCAS

La Diputación de Castellón ha organizado una programación especial con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para visibilizar esta problemática y promover el compromiso de toda la sociedad en su erradicación.

La diputada de Igualdad y Bienestar Social, Marisa Torlà, ha presentado las actividades, que comenzarán el 20 de noviembre con una jornada sobre violencia de género y salud mental. El programa incluirá mesas redondas con profesionales de las fuerzas de seguridad y especialistas que abordarán la atención y protección a las víctimas.

El acto central tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre. A las 11.30 horas, la plaza de las Aulas, frente al Palacio Provincial, acogerá la lectura del manifiesto institucional contra la violencia hacia las mujeres.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el psicólogo y sexólogo clínico Alejandro Villena Moya ofrecerá la conferencia 'Salud Mental: cómo sobrevivir a la sociedad del yo-yo y del ya-ya', centrada en los retos que plantea la sociedad actual para el bienestar psicológico.

La programación finalizará el 3 de diciembre con la entrega de premios del concurso 'La igualtat és cosa de totes i tots', dirigido al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos para fomentar la igualdad de género entre los jóvenes.

Desde la institución provincial destacan la importancia de la sensibilización y la implicación colectiva para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

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