La diputación de Castellón activará ayudas para los municipios afectados por las lluvias

El gobierno provincial activará su línea de ayudas por catástrofes para cubrir los gastos ocasionados por las lluvias y el granizo registrados este sábado en municipios como Bejís y Torás. La institución provincial convocará a finales de agosto la comisión técnica de seguimiento de catástrofes para evaluar y cuantificar los daños y determinar las ayudas correspondientes.

Bejís registró 186 litros por metro cuadrado y Torás 142 durante el episodio, que no dejó daños personales pero sí materiales. El vicepresidente y responsable de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha asegurado que la Diputación pondrá la línea de ayudas a disposición de los municipios para hacer frente a los daños y responder con rapidez ante este tipo de situaciones.

La línea de ayudas forma parte del plan provincial de respuesta rápida ante catástrofes y está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes. Las subvenciones pueden cubrir tanto gastos corrientes como inversiones, con una cuantía máxima de 10.000 euros por municipio, salvo casos especiales que valore la comisión. La Diputación prevé convocar la comisión de seguimiento también en septiembre, octubre y noviembre ante la previsión de nuevos episodios meteorológicos adversos.