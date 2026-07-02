La DGT activa el dispositivo de verano con un punto conflictivo en Castellón en el enlace de Torreblanca con la AP-7

La Dirección General de Tráfico activa este viernes la primera operación especial del dispositivo de verano 2026, con especial atención a los puntos de mayor intensidad circulatoria en la Comunitat Valenciana, entre ellos un tramo considerado conflictivo en la provincia de Castellón.

En concreto, Tráfico señala la CV-13, en el punto kilométrico 16,4, en el enlace con la AP-7 y la N-340 a la altura de Torreblanca, como uno de los tramos con mayor riesgo de retenciones durante los desplazamientos de inicio de verano.

Este dispositivo se pone en marcha en un fin de semana en el que se prevén cerca de 627.000 desplazamientos en la Comunitat Valenciana, coincidiendo además con la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho, lo que incrementará la circulación en el corredor mediterráneo, especialmente en la AP-7.

La primera operación especial del verano se desarrollará entre las tres de la tarde del viernes y la medianoche del domingo, con las mayores intensidades de tráfico previstas en las franjas de tarde del viernes y del domingo.

La DGT recuerda la importancia de extremar la precaución en carretera, especialmente en los trayectos hacia zonas turísticas y segundas residencias, y pide respeto a las normas de circulación para reducir el riesgo de siniestros durante el periodo estival.