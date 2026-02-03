Detenidos dos hombres por el robo en una empresa cerámica de Almassora

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un robo cometido en una empresa del sector cerámico ubicada en la misma localidad. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de enero, cuando los individuos accedieron al recinto tras forzar el perímetro exterior y sustrajeron diversas cajas de material cerámico.

Tras recibir el aviso del robo, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de actuación inmediata y llevó a cabo distintas gestiones para el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones se centraron en la identificación de los responsables, logrando resultados en un corto espacio de tiempo gracias a la rapidez de las actuaciones y a las pesquisas realizadas por los agentes.

Como resultado de este operativo, esa misma noche se procedió a la identificación y detención de dos hombres, de 37 y 46 años, a quienes se les imputa un delito de robo. Una vez finalizadas las diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición judicial. La Guardia Civil ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del tejido empresarial, manteniendo una vigilancia constante para prevenir y perseguir este tipo de delitos.