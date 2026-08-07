Detenidos dos hombres por el robo de 6.500 metros de cable telefónico y daños en una red de fibra óptica en Onda

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 39 y 44 años, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado de telecomunicaciones y otro de daños, tras esclarecer la sustracción de 6.500 metros de cable telefónico en desuso y los desperfectos ocasionados en una red de fibra óptica en el municipio de Onda. El material robado, con un peso superior a las 30 toneladas, está valorado en cerca de 198.000 euros.

La investigación comenzó después de que se denunciara la desaparición de una importante cantidad de cableado de cobre perteneciente a un tendido telefónico fuera de servicio. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que, durante la comisión del robo, también se habían producido daños en una instalación de fibra óptica de una empresa de la localidad, lo que permitió relacionar ambos hechos dentro de la misma investigación.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los presuntos responsables y acreditar su vinculación con la venta del cobre sustraído en distintos centros de reciclaje de metales. Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules. La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Burriana, especializado en la prevención e investigación de delitos en el ámbito rural.