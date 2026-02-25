Detenidos dos hombres por ocho robos de catalizadores en la provincia de Castellón

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 43 años como presuntos autores de varios robos de catalizadores cometidos en 2025 en distintas localidades de la provincia de Castellón.

Según ha informado el instituto armado, la actuación se enmarca en la operación Catalepsis, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs.

La investigación se inició el pasado mes de junio tras detectarse un incremento de denuncias por la sustracción de catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública en varios municipios. Los hechos seguían un patrón similar, lo que llevó a centralizar las diligencias para tratar de identificar a los responsables.

Los detenidos se desplazaban desde las localidades tarraconenses de Reus y Tarragona y utilizaban distintos vehículos para dificultar su identificación. Una vez localizaban automóviles estacionados, uno de ellos elevaba el vehículo con un gato hidráulico y cortaba el catalizador con herramientas para metal, mientras el otro realizaba labores de vigilancia.

Tras cometer los robos, regresaban a su provincia de residencia, donde presuntamente daban salida al material sustraído en el mercado ilícito. Los catalizadores contienen metales preciosos como rodio, paladio o platino, lo que los convierte en un objetivo habitual de este tipo de delitos por su valor en el reciclaje industrial.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha esclarecido ocho hechos delictivos cometidos en Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Xivert, Oropesa del Mar y Benicàssim.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en Tarragona y la investigación continúa abierta, sin que se descarte su posible implicación en otros robos de similares características.