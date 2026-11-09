HURTO CONTINUADO

Detenido un trabajador de una gasolinera de Peñíscola por robar cerca de 4.700 euros durante dos meses

La Guardia Civil le atribuye un delito de hurto continuado tras descubrir que anulaba en el sistema informático productos que ya había cobrado a los clientes y se quedaba con el dinero.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Imagen del presunto autor de los hechos. REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/10/2026
Valencia.- Sucesos.- Detenido un atracador que robaba gasolineras atendidas por mujeres en Valencia | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años y ha esclarecido un presunto delito de hurto continuado en una estación de servicio de Peñíscola. El trabajador del establecimiento habría sustraído dinero de la caja registradora y diferentes productos comerciales durante aproximadamente dos meses, aprovechando su actividad laboral para cometer los hechos.

Según la investigación, el empleado cobraba determinados artículos a los clientes y, una vez realizada la venta, los anulaba en el sistema informático para quedarse con el importe abonado. Además, habría sustraído directamente productos de la tienda sin pagar por ellos e incluso habría llegado a adquirirlos utilizando dinero de la propia caja registradora.

La Guardia Civil ha conseguido acreditar la actividad delictiva y cuantificar el perjuicio económico ocasionado al establecimiento, que asciende a 4.691,69 euros. El hombre, de 33 años, ha sido detenido como presunto autor de un delito de hurto continuado.

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