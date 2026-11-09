Detenido un trabajador de una gasolinera de Peñíscola por robar cerca de 4.700 euros durante dos meses

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años y ha esclarecido un presunto delito de hurto continuado en una estación de servicio de Peñíscola. El trabajador del establecimiento habría sustraído dinero de la caja registradora y diferentes productos comerciales durante aproximadamente dos meses, aprovechando su actividad laboral para cometer los hechos.

Según la investigación, el empleado cobraba determinados artículos a los clientes y, una vez realizada la venta, los anulaba en el sistema informático para quedarse con el importe abonado. Además, habría sustraído directamente productos de la tienda sin pagar por ellos e incluso habría llegado a adquirirlos utilizando dinero de la propia caja registradora.

La Guardia Civil ha conseguido acreditar la actividad delictiva y cuantificar el perjuicio económico ocasionado al establecimiento, que asciende a 4.691,69 euros. El hombre, de 33 años, ha sido detenido como presunto autor de un delito de hurto continuado.