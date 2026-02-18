SUCESOS CASTELLÓN

Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes por quebrantar una orden de alejamiento

Los cuerpos sin vida de una mujer y su hija de 12 años han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes, en la comarca de La Plana Baixa.

Encuentran degolladas a una mujer y su hija de 12 años en su casa de Xilxes (Castellón)

EFE

Castellón |

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años.
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años. | EFE/Andreu Esteban

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia este martes en una vivienda del citado municipio castellonense.

Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El Ayuntamiento de este municipio de 3.200 habitantes ha convocado este miércoles a las 12 del mediodía cinco minutos de silencio frente al consistorio "en señal de duelo y respeto, para reafirmar el compromiso firme" del municipio contra "cualquier forma de violencia".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer