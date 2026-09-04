Detenido un hombre e investigada una mujer por amenazas graves y lesiones tras una pelea en Viver

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años e investiga a una mujer de 26 por su presunta implicación en un delito de amenazas graves y lesiones ocurrido durante una discomóvil celebrada el pasado 15 de agosto en Viver. Los hechos comenzaron con un enfrentamiento entre dos mujeres que posteriormente derivó en una agresión múltiple y se trasladó hasta las inmediaciones del domicilio de una de las implicadas, donde intervinieron varios familiares.

En ese momento, según la investigación, un hombre llegó al lugar y, tras mantener una discusión con varios familiares, habría sacado una pistola y encañonado directamente durante varios segundos a una de las personas presentes. Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar y localizó el arma, que había sido arrojada en la vía pública. Posteriormente se comprobó que se trataba de una pistola de fogueo.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana con el apoyo de la patrulla de Segorbe, permitió determinar la presunta participación de los implicados. Al detenido se le atribuyen delitos de amenazas graves con arma de fuego simulada y lesiones, mientras que la mujer está siendo investigada por un delito de lesiones. Las diligencias y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Segorbe.